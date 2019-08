Festival Internazionale del Cinema Naturalistico e Ambientale: prossima tappa a Chieti

Questo in sintesi il Festival Internazionale del Cinema Naturalistico e Ambientale, che si avvale da tre anni della collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e che nella sua 19esima edizione, fedele al suo essere evento itinerante, celebrerà la tradizionale cerimonia delle premiazioni, non in Abruzzo questa volta, ma a Verona, il 30 agosto, nel prestigioso teatro romano, nell'ambito di un grande concerto di beneficenza, dove si esibiranno grandi nomi della musica italiana Red Canzian, Dolcenera e Paolo Vallesi.

A presentare la serata Osvaldo Bevilacqua, popolare autore e conduttore della trasmissione Sereno Variabile, un fedelissimo del festival, e Chiara Giallonardo, conduttrice di Linea Verde.



Un'occasione straordinaria anche per promuovere la natura e la bellezza dell'Abruzzo, fuori dai confini regionali. Il ricavato della serata sarà devoluto per il rifacimento dei boschi veneti distrutti dalle calamità naturali del novembre 2018.

La proiezioni dei film documentari si svolgeranno invece dal 20 al 21 agosto in piazza Martiri a Teramo, e il 23, 24 e 25 agosto a Chieti, in corso Marruccino.

Organizzato dall'Associazione Comunicazione e immagine, di cui è presidente il regista teramano Riccardo Forti, il festival si avvale della stretta collaborazione dell'Arma dei Carabinieri, e vede quest'anno il sostegno di Fondazione Verona per l'Arena e del Comune di Verona, Regione Abruzzo, Comune di Teramo Comune di Chieti, Provincia di Teramo, Wwf e il Cetri Tires, il centro studi europeo con sede a Roma e Bruxelles, che segue le attività del del noto economista e ambientalista americano Jeremy Rifkin, premiato l'anno scorso al Festival.



“In questi quasi vent'anni di festival- spiega Riccardo Forti - abbiamo raggiunto 30 piazze di altrettanti paesi e città d'Abruzzo. Il carattere itinerante il Festival ce lo ha nel sangue, e questa volta però abbiamo deciso di oltrepassare i confini abruzzesi, per la serata delle premiazioni, anche al fine di mettere di far conoscere la nostra regione, che avrà il suo spazio di attenzione, nel corso della serata”.



Ogni giorno, oltre alle proiezioni in concorso, a partire dalle ore 21.30, nell'area della manifestazione saranno presenti degli stand espositivi del Wwf e istallazioni dedicate alle attività dell’Arma dei Carabinieri del comparto di specialità Forestali, nell'ambito della salvaguardia, della tutela della natura, della biodiversità e dell’ambiente.



A cura dell’Arma dei Carabinieri il concerto della Fanfara a Chieti, in programma ed esibizioni dimostrative del Nucleo Cinofilo Antiveleno dei carabinieri forestali, nella giornate a Teramo.



I premi che saranno assegnati quest'anno a Verona sono quelli premio “Natura e Ambiente”, riservato a quei personaggi che con il loro impegno hanno contribuito alla salvaguardia e alla valorizzazione della natura e dell’ambiente. E in lizza quest'anno ci sono l'attore Alessandro Gassman , la conduttrice televisiva Tessa Gelisio, e lo scrittore Mauro Corona.



Ci sono poi i premi per il “Miglior documentario”, per il “Miglior film”, e infine il Premio alla Carriera. Tutti assegnati da una giuria popolare.



Legati da una forte sensibilità per i temi ambientali anche i tre big della canzone italiana protagonisti al teatro romano di Verona nella serata finale, nel corso della quale proporranno un'ampia rassegna dei loro grandi successi.