Tramonto e notturna alle mura megalitiche del Monte Pallano

Sabato 18 luglio, Majexperience organizza un'escursione al tramonto e in notturna alle mura megalitiche del Monte Pallano, tra Tornareccio e Bomba. Per info e iscrizioni: 3891138621 (anche sms WApp)

Monte Pallano, con i suoi 1.020 metri di altitudine, rappresenta, oggi come 2.500 anni fa, un punto di osservazione strategico sulle aree sottostanti, che vanno dalla Val di Sangro alla Majella, fino al Molise e ai monti del vastese. Ai suoi piedi sorgono i paesi di Bomba e di Tornareccio, e il percorso affrontato nell'escursione sarà su un sentiero naturalistico che permetterà di raggiungere una delle aree archeologiche più suggestive della provincia: sul Monte Pallano gli uomini della tribù italica dei Frentani si stabilirono in un lontano passato e, tra il V e il IV sec a.C. eressero imponenti mura megalitiche a protezione della loro città, la leggendaria “Palanùd luvkanateìs”.



Si scopriranno tutte le leggende e le curiosità di questa piccola “Stonehenge d’Abruzzo”, rientrando in notturna alle auto.



- Difficoltà: bassa, adatta a persone mediamente allenate, dai 10 anni in su, con una discreta attitudine e propensione alla camminata in ambiente di montagna anche su pendenze marcate (è esclusa la partecipazione per gli amici a 4 zampe)

- Percorso: a fondo terroso e pietroso in spazi aperti e nella parte iniziale in bosco, sui sentieri ufficiali del Parco Nazionale della Majella

- Come vestirsi: scarpe da trekking o scarpe con suola scolpita; calzettoni lunghi; pantaloni lunghi; t-shirt; maglioncino o pile per il freddo

- Cosa mettere nello zaino: torcia frontale; t-shirt e maglioncino di ricambio; k-way o poncho; acqua almeno 1 litro (possibilità di rifornimento lungo il percorso)

- Cosa lasciare in macchina: scarpe da riposo ed ulteriore ricambio del vestiario



Programma:

- ore 18: ritrovo a Tornareccio

- ore 18.10: inizio escursione

- ore 21.30: fine attività e saluti finali



Costo: 15 euro a partecipante, minori di 14 anni 8 euro, quota comprensiva di servizio guida e polizza RCT [il pagamento verrà effettuato il giorno dell’attività]



L’escursione sarà condotta da una guida turistica iscritta all’albo della Regione Abruzzo, una guida ambientale escursionistica iscritta al Registro Nazionale AIGAE, professionisti operanti nel settore in base alla L. 4/2013, e da un accompagnatore di Media Montagna/Maestro di Escursionismo del Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo.