Premio John Fante Opera Prima 2020: tutti i finalisti

Il Premio John Fante Opera Prima 2020 seleziona i tre finalisti nel corso di una diretta sulla pagina Facebook del premio, venerdì 26 giugno a partire dalle ore 18.

Saranno annunciati e presentati in diretta streaming i tre finalisti tra i seguenti autori:

Fabio Bacà, Benevolenza cosmica, Adelphi Edizioni, 2019

Jonathan Bazzi, Febbre, Fandango Libri, 2019

Alice Cappagli, Niente caffè per Spinoza, Giulio Einaudi Editore, 2019

Arianna Cecconi, Teresa degli oracoli, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2020

Claudia Petrucci, L’esercizio, La nave di Teseo, 2020

Chiara Ferraris, L’impromissa, Sperling & Kupfer Editori, 2019

Luca Scivoletto, I pionieri, Fandango Libri, 2019

Irene Salvatori, Non è vero che non siamo stati felici, Bollati Boringhieri Editore, 2019

Roberta Scorranese, Portami dove sei nata. Un ritorno in Abruzzo terra di crolli e miracoli, Bompiani, 2019



Sarà presente la giuria dei letterati composta dal presidente Maria Ida Gaeta, Masolino D’Amico, Nadia Terranova e Claudia Durastanti. Interverranno la direttrice artistica del John Fante Festival “Il dio di mio padre” Giovanna Di Lello, il sindaco di Torricella Peligna Carmine Ficca, e la delegata alla cultura Loredana Piccirelli.