La città che legge: la maratona di lettura torna sul canale YouTube del Marrucino

È dedicata a Luis Sepùlveda la seconda edizione della maratona di lettura di Chieti "La città che legge", che quest'anno verrà trasmessa su canale Youtube del teatro Marrucino.

L'appuntamento è dalle ore 16 di sabato 23 maggio.

La maratona di lettura organizzata dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Abruzzo in collaborazione con la Deputazione teatrale Teatro Marrucino e il Comitato cittadino per la salvaguardia e il rilancio di Chieti, aderisce all'evento nazionale Il Maggio dei Libri, giunto alla decima edizione, del Ministero per i beni e le attività cultuali e per il turismo.

Il successo riscosso dalla prima edizione, che ha visto centinaia di cittadini cimentarsi nella lettura di passi di un libro dal palcoscenico del teatro Marrucino per 24 ore consecutive, non ha fermato gli organizzatori di fronte all'emergenza sanitaria in atto.

Chi intende partecipare all'edizione di quest'anno dovrà inviare un video con la lettura del libro preferito scelto dall’ elenco di cento titoli selezionati dagli organizzatori, entro le ore 12 del 7 maggio al n. 3512566335 (solo con app Telegram).

"Il tema scelto è il futuro - fa sapere la Soprintendente Rosaria Mencarelli - di particolare attualità per i sentimenti di speranza, ma anche di timore che suscita il momento attuale. La maratona di lettura 2020 - aggiunge - è dedicata allo scrittore cileno Luis Sepùlveda, vittima del Covid-19, un morbo che ha imposto isolamento e limitazione alla vita culturale e alla libertà di movimento, piegando un grande intellettuale di fama mondiale che in vita non si è mai arreso per un futuro migliore, per la libertà di azione e di pensiero e per il rispetto per la natura".

Come partecipare

Le iscrizioni vanno effettuate entro le ore 12 del 7 maggio 2020 inviando un video via Telegram al numero 3512566335. È consentito l'invio di un solo video di massimo 4 minuti e la partecipazione è gratuita, anche dei minorenni, per quali occorre la dichiarazione dei genitori.

L'elenco dei 100 libri dai quali scegliere le pagine da leggere e le modalità di partecipazione sono consultabili sulle pagine facebook della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell’Abruzzo, del Teatro Marrucino e del Comitato Cittadino – “Il Giardino delle pubbliche letture”, nonché sui siti web www.sabap-abruzzo.beniculturali.it e www.teatromarrucino.eu.