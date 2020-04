Giornata mondiale del libro: Trabocchi, libri e rose compie 10 anni

Trabocchi libri e rose, festival del libro e della cultura del territorio, compie 10 anni oggi, 23 aprile, Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’autore, evento patrocinato dall’Unesco per promuovere la letteratura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale.

"Abbiamo come scopo principale quello di avvicinare le persone al mondo della cultura, dell’editoria e dell’arte, utilizzando lo scenario privilegiato della Costa dei Trabocchi - dice Lino Olivastri, presidente dell'associazione culturale "Trabocchi Libri e Rose".

"In questo periodo di lockdown, ci piace ricordare i nostri eventi per pensare all’organizzazione di quelli futuri. Svoltisi nel periodo delle rose, da aprile a giugno, nei Comuni della Costa da Ortona a San Salvo, abbiamo organizzato presentazioni editoriali, laboratori, mostre, percorsi, letterari, spettacoli ed altro, in visione di un’esperienza letteraria, più vicina, dell’espansione territoriale e della promozione culturale tradizionale"..