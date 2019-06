Estate 2019, “Il Giardino delle Pubbliche Letture": il programma completo

“Il Giardino delle Pubbliche Letture… e non solo” torna ad animare le serate culturali estive.

Il progetto, ideato dal Comitato Cittadino per la salvaguardia e il rilancio di Chieti, raccoglie l’attività di diverse associazioni per creare occasioni di socialità, animazione cittadina, conoscenza, crescita culturale, interesse per la lettura.

L’edizione 2019, la quarta, torna con una proposta itinerante in diversi luoghi storici e suggestivi della città la città toccando luoghi di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio dell’Abruzzo (Terme Romane, Palazzo Zambra e Tempietto del Tricalle) e il Parco della Rimembranza nel quartiere Levante (zona Madonna del Freddo).



Di seguito il programma dettagliato dell’edizione 2019

“Il Giardino delle Pubbliche Letture… e non solo

LUGLIO



Sabato 6 luglio ore 21.15 Tempietto Santa Maria del Tricalle

FAI SOTTO LE STELLE “Leonardo 500” la storia del Genio del Rinascimento a 500 anni dalla morte

Con Mauro Latini e la Compagnia Nazionale di Danza Storica

A cura del FAI Delegazione di Chieti – Capo Delegazione Roberto Di Monte

Il 2019 è l’anno di Leonardo da Vinci, pittore e scultore, artista, inventore e sognatore: un genio. A Cinquecento Anni dalla morte di Leonardo da Vinci l'incontro condotto dal prof. Mauro Latini propone un avvincente excursus sulla vita e sulle opere di uno dei più grandi geni dell'arte e della scienza di tutti i tempi. A Cinzia Di Vincenzo è affidata la lettura dibrani tratti da "Le vite dei più eccellentissimi pittori, scultori ed architettori" di Giorgio Vasari. Allieta la serata la cornice coreografica della Compagnia Nazionale di Danza Storica con il M° Daniel Lapenna.

Martedì 9 luglio ore 21.15 Palazzo Zambra, cortile

CIAK & MUSIC*– proiezione film SHINE Regia di Scott Hicks (1996)

A cura del FAI GIOVANI Chieti - Capogruppo Luca Pasquini

Attore protagonista è Geoffrey Rush che interpreta il noto pianista australiano David Helfgott alla cui vita è dedicato il bellissimo film che ha ottenuto 7candidature: tra i numerosi riconoscimentiun premio Oscar e un Golden Globe.

Mercoledì 10 luglio ore 21.15 Chiostro Convitto G.B. Vico

NOTTE DI NOTE MAGICHE con il violino di Valentino Alessandrini

A cura dell’Associazione Musicale Culturale Arabona – Presidente Frank William Marinelli

Concerto d’eccezione di un giovane violinista di grande talento, protagonista di tour in tutta Italia e nel mondo. Valentino Alessandrini, 24 anni, diplomato e laureato al Conservatorio “Rossini” di Pesaro, collaborazioni con orchestre, autori e compositori,ha portato le note del suo violino nel tempio della musica classica, la Symphony Hall di Birmingham. È stato selezionato per suonare all’evento mondiale Breakings 2 di Monza.

Giovedì 11 luglio ore 21.15 Chiostro Convitto G.B. Vico

EPPUR SI MUOVE Galileo Galilei, la condanna, la scienza

A cura del WWF ChietiPescara – Presidente Nicoletta Di Francesco

386 anni fa, il 22 giugno 1633, Galileo Galilei venne condannato per eresia e costretto ad abiurare le sue convinzioni eliocentriche. Il ricordo di quell’episodio, attraverso letture e proiezioni, offre lo spunto per osservare il cielo e per riflettere, insieme al WWF Chieti-Pescara, sul metodo scientifico.

Martedì 16 luglio ore 21.15 Palazzo Zambra, cortile

CIAK & MUSIC* – proiezione film LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO

Regia Giuseppe Tornatore (1998). A cura del FAI GIOVANI Chieti

È tratto dall’opera teatrale Novecento di Alessandro Baricco. Film epico dalle molte bellezze, narra di Novecento, leggendario pianista cresciuto su una nave senza mai scendere a terra. La colonna sonora di Ennio Morricone, composta da trenta brani,si è aggiudicata nel 2000 il Golden Globe per la migliore colonna sonora originale.

Giovedì 18 luglio ore 21.15 Chiostro Convitto G.B. Vico

MEDEE passi scelti da Euripide, Seneca, F.W. Gotter. Interventi musicali con Samuele Giampietro e Maria Cristina Pansa. A cura dell’Associazione Meridiani Paralleli – Presidente Gianni Scarsi

Voci narranti: Aicha Achab, Carla Ricci,Deni Scarsi, Gianni Scarsi, Maria Cristina Stumpo.

La figura di Medea ha sempre esercitato un potente fascino, la sua drammaticità ha colpito l’immaginario dell’uomo occidentale per secoli e secoli, tant’è che la stessa tragedia di Euripide andò in scena per la prima volta nel 431 a. C. sebbene il mito da cui il tragediografo trasse argomento fosse più antico. La vicenda è stata riproposta e riscritta,nei secoli successivi, da numerosi autori classici e moderni.



Venerdì 19 luglio ore 21.15 Chiostro Convitto G.B. Vico

STORIE DI LIBERTÀ narrazioni dentro la Costituzione.

Interventi musicali dal vivo curati da ArtEnsemble.

A cura dell’Associazione Libera presidio di Chieti “Attilio Romanò” – Responsabile Gilda Pescara

Nel giorno dell’anniversario di via D’Amelio, STORIE DI LIBERTÀ ripercorre i Principi fondamentali della Costituzione italiana raccontati con gli immaginari narrativi.

Lunedì 22 Luglio ore 21.15 Palazzo Zambra, cortile

PASSI DI DANZA PENSANTEstorytelling di Francesco Ricci e Luigi Marrone, interventi

musicali e coreutici del M° Carlo Tatasciore, Valentina Marusco, Daniele Colangelo, TDM Dance Group di Tiziano Di Muzio. A cura dell’Associazione TheaRte – Presidente Mauro Cerritelli

Partendo da situazioni quotidiane e attualissime, viene lentamente imbastita una rappresentazione dell’esistenza odierna che cerca di inserirsi nelle profonde pieghe del rapporto fra l’io e la realtà. Uno sguardo nel corpo e nell’anima di personaggi che ballano la danza della vita, che volteggiano sinuosi, con la leggerezza della gioventù o la gravità della vecchiaia.

Martedì 23 luglio ore 21.15 Palazzo Zambra, cortile

CIAK & MUSIC*– proiezione film A PROPOSITO DI DAVIS Regia F.lli Joel e Ethan Coen (2013)

A cura del FAI GIOVANI Chieti

Il film si ispira alla vita delcantante folk di notevole talento Dave Van Ronk. Narra la lotta di un artista per guadagnarsi da vivere: una ballata comica e struggente per un musicista geniale e fragile, un profilo umano tra i più belli e coinvolgenti dei F.lli Coen.

Martedì 30 luglio ore 21.15 Palazzo Zambra, cortile

CIAK & MUSIC*– proiezione film DOVE ERAVAMO RIMASTI Regia Jonathan Demme

A cura del FAI GIOVANI Chieti

Attrice protagonista è Meryl Streep. La storia del film è ispirata alla vita di una rock star componente di una band musicale del New Jersey. Il sogno infranto di diventare una stella del Rock, una vita ricca di avventure ed emozioni contrastanti, luci e ombre in una narrazione costellata da brani fantastici.

*La rassegna CIAK & MUSIC a cura del Fai Giovani è realizzata con la collaborazione dello studioBlufactory e il sostegno di DS Elettroimpianti di Chieti. Cinema e musica: una breve rassegna, quattro film per quattro lunedì di luglio, dedicata a pellicole che narrano storie in cui la musica assume un ruolo catalizzatore di emozioni, potenziando le suggestioni trasmesse dalle vicende narrate.

Mercoledì 31 luglio ore 21.15 Chiostro Convitto G.B. Vico

TUTTA COLPA DELLA LUNA con la Compagnia della Luna- ex studenti del G.B.Vico

A cura dell’Associazione Libridine – Presidente Antonella De Luca

Un gruppo di ex studenti del Liceo Classico G.B.Vico, che conseguirono la licenza liceale nel luglio 1969, mette in scena (molto liberamente) alcune pagine del romanzo “Primi passi sula luna” di Andrea Cosentino, noto attore di Chieti, per ricordare l’allunaggio della notte tra il 20 e il 21 luglio 1969, giorni in cui sostenevano gli esami di stato.