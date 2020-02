I Children of the Korn in concerto allo Stammtisch Tavern

Concerto dei Children of The Korn, venerdì 7 febbraio, allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo, dalle ore 22.30.

I Children of the Korn nascono nel 2006, un po’ per gioco, un po’ per la passione comune dei componenti verso i Korn ai quali decidono così di rendere omaggio. Il progetto va avanti per qualche anno e viene portato in giro sui palchi dei locali di tutto l’Abruzzo per approdare poi anche fuori regione, al Cycle di Firenze. In quella occasione il gruppo prende però la decisione di fermarsi riponendo così corde e tamburi a causa di problemi esterni.

Nel 2017, dopo circa sette anni di inattività, il frontman Giuseppe, unico superstite della formazione originale, e il bassman Jacopo (entrato negli ultimi anni di attività dei Children of the Korn) decidono di rimettere in piedi il gruppo. Nico Bosco, Antonio Salvatore e Luca Santulli, legati dall’amore per i Korn, ma soprattutto da grande amicizia, entrano nella band nei ruoli di batterista e chitarristi.

La line up dei Children of the Korn comprende: Giuseppe Cardinelli (voce), Jacopo Caporale (basso), Antonio Salvatore (chitarra), Luca Santulli (chitarra), Nico Bosco (batteria).

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche Whatsapp).