Il Palazzo del Governo apre al pubblico per Chieti Classica: il prefetto raddoppia l'appuntamento

Si conclude questa sera, mercoledì 31 luglio, nello storico salone di rappresentanza al Palazzo di Governo l’edizione 2019 del Festival Chieti Classica, evento internazionale che ha registrato un grande successo di pubblico e coinvolto diversi luoghi simbolo della città.

Il Palazzo del Governo per la prima volta verrà aperto alla cittadinanza per la fruizione di un evento culturale rilevante, come promesso dal prefetto della provincia di Chieti, Giacomo Barbato. Per accogliere le numerose prenotazioni alla serata finale è previsto un doppio appuntamento serale, alle 21.15 e alle 22.30 (ingresso gratuito previa prenotazione al numero 3316019983, ingresso da piazza Umberto I).

Per l’occasione saranno trasferite nelle sale del Palazzo anche le mostre fotografiche “Chieti Classica 2018” a cura di Pino Giannini e la collettiva di giovani fotografi intitolata “Musica e…”. A fine concerto (sia dopo il primo, sia dopo il secondo) è prevista una degustazione gratuita curata dallo Slow Food Abruzzo in collaborazione con la cantina Zaccagnini.

Insieme al M° Giuliano Mazzoccante, si esibiranno gli allievi di viola, violino e violoncello guidati dai rispettivi maestri, Zvi Carmeli, Dora Schwarzberg, Romain Garioud. In programma musiche di Brahms, Debussy, Schumann, Camille Saint-Saëns.

Svoltosi in alcuni dei luoghi più simbolici della città – coinvolti anche Palazzo de’ Mayo, Museo Barbella, Terme Romane, Museo Universitario, piazza Vico - Chieti Classica ha messo insieme grandi artisti di livello internazionale e allievi da tutto il mondo, per un totale di circa 100 musicisti che hanno animato il centro storico teatino. Oltre 2500 gli spettatori coinvolti tra gli 11 concerti in cartellone, le attività pomeridiane e le masterclass, più alcuni concerti fuori programma.