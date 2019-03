In provincia di Chieti le riprese di "Push up", con Antonella Ponziani e Francesca Giuliano

Sono iniziate le riprese dello short movie "Push Out" con la regia di Marco D'Andragora, protagoniste Antonella Ponziani (già vincitrice del David di Donatello e del Nastro d'argento

come 'Migliore attrice protagonista' in "Verso sud") e Francesca Giuliano (modella curvy di "Avanti un altro" di Bonolis).

"Push Out" racconta le vicende di due donne, di generazioni diverse, che si trovano a combattere contro i demoni dell'anoressia, bulimia e della discriminazione ed è ipirato ad una storia vera. La presentazione ufficiale è avvenuta a Sambuceto. Nel cast ci sono anche le attrici Viviana Bazzani, Carol Lauro ed Eleonora Puglia.

Le riprese si protrarranno per diversi giorni in varie location delle province di Chieti e Pescara ed in generale dell'entroterra abruzzese; lo staff tecnico e la troupe saranno accompagnati da Ensino Di Cecco.

Lo short film, che ha ottenuto l'alto patrocinio della Regione Abruzzo, è prodotto e diretto dall'imprenditrice ed attrice Clarissa Leone e vede come media partner Vito e Walter Nicoletti, fondatori del 'Matera Film Festival'.

Sarà distribuito nel circuito di festival cinematografici nazionali ed internazionali, con sottotitoli in inglese, e successivamente con una divulgazione all'interno delle scuole.