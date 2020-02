Il giornalista sportivo Castellani presenta "Un calcio al razzismo. 20 lezioni contro l'odio" al Centro d'Abruzzo

Domenica 16 febbraio, alla libreria Coop del centro d'Abruzzo, Massimiliano Castellani e Adam Smulevich presentano il volume "Un calcio al razzismo. 20 lezioni contro l'odio". La giornalista Francesca Di Giuseppe dialoga con Massimiliano Castellani, giornalista sportivo di Avvenire in un incontro organizzato in collaborazione con il festival Rocky Marciano di Ripa Teatina.

Il libro racconta la storia del calcio attraverso vicende di odio razzista e intolleranza, due morbi purtroppo sempre presenti nello sport.

"C'è infatti un filo che collega i maestri danubiani della Serie A epurati dal regime fascista - scrivono gli autori - agli ignobili attacchi rivolti contro campioni di colore come Kalidou Koulibaly e Romelu Lukaku, per citare alcuni casi recenti che hanno colpito l'opinione pubblica. È quello che cerca di spiegare questo libro, in un percorso che spazia da Giorgio Bassani che inseguiva una suggestione calcistica alle colte citazioni di Lilian Thuram, dal ruolo salvifico di questo sport per i reduci dei lager all'abominio di chi ai giorni nostri oltraggia in curva la memoria di Anne Frank o ulula all'indirizzo dell'avversario di turno, gli dà del 'negro' o dello 'zingaro di merda'".