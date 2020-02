Il Carnevale d'Abruzzo anima Francavilla con tre sfilate e tanto divertimento

Da domenica 16 a martedì 25 febbraio, Francavilla al Mare si anima con la 65esima edizione del Carnevale d'Abruzzo.

Programma

Domenica 16 febbraio, ore 15, piazza Sirena, apertura ufficiale, alla presenza del sindaco di Francavilla al Mare che consegnerà le chiavi della Città a Patanello. Sfilata carri allegorici preceduti dalla“Patanello Street Band”, dai percussionisti e dalle ballerine della scuola Sambafit Spettacolo in piazza degli Sbandieratori dell’Aquila

Domenica 23 febbraio, ore 15, piazzale Stazione/piazza Sirena: sfilata carri allegorici preceduti dalla“Patanello Street Band”, dalle Majorettes Millennium Stars e dalla scuola Sambafit Spettacolo in piazza degli Sbandieratori dell’Aquila con Trampolieri e Giocolieri

Martedì 25 febbraio, ore 15, piazzale Stazione/piazza Sirena: sfilata carri allegorici preceduti dalla “Patanello Street Band” e dalla scuola Sambafit. Spettacoli Circensi di Trampolieri e Giocolieri Concorso “La mascherina più bella”; premiazione “Il carro più bello”

Da sabato 8 a martedì 25 febbraio, Palazzo Sirena ospiterà la mostra Art'è 20-discordanze armoniche.

Carri allegorici: Il teatrino di Patanello, La famiglia Addams, The blues brothers, Puffolandia, Il mondo in fumo

Gruppi: Patanello Street Band, Sbandieratori di L’Aquila, Majorettes Millennium, Stars Sambafit, Arte Danza, ASD Alma Dance, New Dragonda, Armonia del Movimento, Mille Figure.

Il biglietto d'ingresso ha un costo di 5 euro, 4 per gli over 65, 4 euro in prevendita (dal 15 febbraio: Blu Bar, Piazza Sirena - IAT, Palazzo Sirena); ingresso gratuito per i ragazzi fino a 13 anni e disabili con un accompagnatore.

Info: Iat piazza Sirena; tel: 333 6552327 - 3317892220