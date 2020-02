Il Carnevale popolare teatino giunge alla 12^ edizione, quest'anno c'è anche il carro de “Lu Ricchiappe”

Torna il Carnevale popolare teatino: la dodicesima edizione della manifestazione organizzata dall’associazione onlus “Camminando Insieme” con il patrocinio del Comune di Chieti è in programma martedì 25 febbraio con il tradizionale corteo per le vie del centro storico nel quale duecento figuranti abbigliati in abito tradizionale e accompagnati da strumenti popolari sfileranno per le vie della città.

Il corteo sarà composto da sei carri allegorici allestiti con materiali di risulta accompagnati da figuranti in abito tradizionale che eseguiranno canti e balli tipici, da Pulcinella abruzzesi abbigliati con i caratteristici cappelli coniformi decorati con colori vivaci e da musicanti con strumenti popolari, quali organetti, tamburelli e fisarmonica.

La partenza di cinque carri è prevista alle ore 16 da piazza Garibaldi mentre un altro carro, quello de “Lu Ricchiappe”, muoverà contemporaneamente da largo Santa Maria, dopodiché il corteo proseguirà in via Arniense, corso Marrucino, piazza Trento e Trieste e concluderà il suo cammino in piazza G.B. Vico dove si svolgeranno la pantomima del Processo a Re Carnevale che verterà su problemi di attualità con sferzante satira politica e l’incendio del fantoccio.

“Una festa tradizionale, che ha l’obiettivo di far divertire tutti e che per l’edizione 2020 intende lanciare anche un messaggio più attuale, come quello del rispetto dell’ambiente” ha commentato il sindaco Umberto Di Primio.

“Il significato del Carnevale popolare è antichissimo – spiegano il presidente Giovanni Miccoli e il vicepresidente Antonio Martorella - e vuole significare l’addio alla stagione invernale, buia e fredda e il saluto alla primavera con i suoi colori”.

“Tra i sei carri di questa edizione – evidenzia Ubaldo Iezzi rappresentane del laboratorio tradizionale dell’associazione Camminando Insieme – quest’anno ce ne sarà uno interamente dedicato all’ambiente e al riciclo: l’intento dell’associazione è quello di sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ecosistema”.

Partecipano alla dodicesima edizione del Carnevale Tradizionale Teatino anche “Scopriteate”, Associazione “Vacri Senza Porte”, “Compagnia della Pescara Associazione I Colori del Territorio di Spoltore”, Associazione Musicale Culturale “Arabona” di Manoppello, “Danzare di gioia di Anna Anconitano”, Associazione Fontevecchia di Spoltore, “Zampogne d’Abruzzo”, Istituto Comprensivo 2, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Santa Maria dei Mesi di Lanciano, Gianni Grifone (Zampogna e Fisarmonica), Cristian Patriarca (Ddu’botte) con Associazione Abruzze’me, Tino Santoro (percussioni)”.