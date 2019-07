Torna Calici di Stelle: l'edizione 2019 dedicata all'anniversario dello sbarco sulla luna, tutti gli appuntamenti

Torna Calici di Stelle, l’evento nazionale estivo promosso dall'associazione ittà del Vino e dal Movimento del Turismo del Vino nelle piazze e nei luoghi più belli di oltre duecento città itaianee in centinaia di Cantine aderenti al Movimento.

Tanti gli appuntamenti dal 2 all’11 agostoper l'evento dedicato quets'anno al cinquantesimo anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna avvenuto il 20 luglio 1969.

"Il messaggio che vogliamo rinnovare con Calici di Stelle, quest’anno dedicata ai 50 anni dal primo allunaggio, è che il vino è sopratutto cultura e piacere. Quindi bere bene, in modo consapevole e sempre con moderazione. Le piazze e le strade delle nostre Città del Vino accoglieranno turisti ed appassionati per una grande festa che si ripete e si rinnova ogni anno" afferma il presidente di Città del Vino, Floriano Zambon.

"Il vino, le stelle, i viaggi hanno in comune la capacità di far sognare le persone – ribadisce Nicola D'Auria, presidente di Movimento Turismo del Vino Italia – e la nostra associazione ha l'obiettivo di far vivere agli enoturisti momenti che vadano oltre la semplice degustazione. Con Calici di Stelle portiamo in piazza la nostra voglia di raccontare l'esperienza di visita in cantina, per coinvolgere tutti i partecipanti in una serie di serate magiche, alla scoperta di questa magnifica bevanda che è il vino".

GLI APPUNTAMENTI E LE CANTINE

Il Movimento Turismo del Vino Abruzzo è pronto a festeggiare Calici di Stelle con cene nei vigneti e interessanti degustazioni storiche nelle diverse cantine, che si ritroveranno l'8 agosto a Ortona per una serata magica nella quale saranno protagonisti i migliori vini abruzzesi in abbinamento a piatti della tradizione marinara regionale, dell’ottima musica e il cielo stellato che accompagna le notti agostane del Castello Aragonese a picco sul Mare Adriatico.

Agosto vuol dire “Calici di Stelle”, quest’anno il Movimento Turismo del Vino Abruzzo ha deciso di riproporre, come nel 2017, l’evento regionale all’interno del Castello Aragonese di Ortona la notte di giovedì 8 Agosto quando oltre 30 cantine associate accoglieranno centinaia di enoturisti per una serata magica nella quale saranno protagonisti i migliori vini abruzzesi in abbinamento a piatti della tradizione marinara regionale, dell’ottima musica e il cielo stellato che accompagna le notti agostane del Castello Aragonese a picco sul Mare Adriatico.



TOLLO – Sabato 10 agosto. VENERE D’ITALIA. Una sfilata ed un concorso di bellezza denominato Venere d’Italia caratterizzeranno Calici di Stelle nella città di Tollo, dalle ore 20,00 alle ore 01,00 con brindisi finale in Piazza della Liberazione. In occasione della serata, saranno allestiti nella piazza del paese banchi di assaggio e di degustazioni di vini e di prodotti tipici locali curati dalle aziende espositrici e dall’organizzazione comunale.

INFO: 3351861825 - angeloradicasindaco@gmail.com - www.comune.tollo.ch.it

FRISA - Domenica 4 agosto. A DUE PASSI DALLA COSTA DEI TRABOCCHI E DAL PARCO DELLA MAJELLA. A Guastameroli di Frisa si svolge un percorso enogastronomico per le vie del Belvedere con la partecipazione di diverse cantine del territorio alla scoperta dei sapori dei vini locali.

Guastameroli, con la sua posizione geografica a due passi dalla Majella e dalla Costa dei Trabocchi, ricopre un ruolo strategico in quanto bacino enogastronomico. Il 4 agosto, dalle ore 20.00 alle ore 01.00 si svolgerà una bella iniziativa a cura della ProLoco, con osservazione delle stelle, musica dal vino e degustazioni di prodotti locali.

INFO: tel. 340.8384375 - giulio.lanci@gmail.com

MOZZAGROGNA - Sabato 10 agosto. DEGUSTAZIONI E ANIMAZIONE IN PIAZZA. Torna a Mozzagrogna una nuova edizione di Calici di Stelle con l'organizzazione della serata della Notte di San Lorenzo. Con l'occasione, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, si tiene in Piazza San Rocco un ricco programma di degustazioni di vini e prodotti tipici locali, arricchito dall'animazione per bambini, dalla musica e dalla presenza degli artisti di strada; il tutto in un percorso itinerante per le vie del centro storico.

INFO: tel. 0872.600111 - info@comunemozzagrogna.it

GIULIANO TEATINO - Giovedì 8 agosto. NELL'"ANFITEATRO NATURALE" DI VALLETTA, SI BRINDA CON LE ATMOSFERE DELLA MUSICA BLUES. Si tiene anche quest'anno Calici di Stelle a Giuliano Teatino, in una serata illuminata dalla luce soffusa delle stelle, con musica d'atmosfera ad accompagnare la degustazione delle oltre quindici pregiate Cantine locali, in abbinamento ad una selezione importante di prodotti della gastronomia tipica provenienti in particolare dai caseifici del territorio. L'appuntamento è in Località Valletta, contrada Renella, dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

INFO: tel. 328.3460045