Ascanio Celestini, Lino Guanciale e gli Avion Travel: estate di grandi nomi a Guardiagrele

Un'estate di grandi nomi e appuntamenti di rilievo quella in programma a Guardiagrele, con il cartellone “Vivi Guardiagrele – estate 2020”, presentato dalla amministrazione comunale con l’assessore al Turismo Piergiorgio Della Pelle e l’assessore alla Cultura e al Commercio Ambra Dell’Arciprete, realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio.

Si parte sabato 11 luglio, con Ascanio Celestini, che porterà in piazza San Francesco lo spettacolo “Radio Clandestina”, per poi proseguire con il Festival Guardiagrele Opera 2020, che questo anno ha in programma il 18 luglio “Les Indes Galantes” di J.P. Rameau, diretto da Maurzio Colasanti, il 22 luglio “La coda” di Elsa Flacco e Maurizio Colasanti, per la regia di Fabio Di Cocco, il 25 luglio Antonio di Cristofano si esibirà al pianoforte in piazza Santa Maria Maggiore, il 29 luglio l’omaggio a Ivan Graziani di Andrea Scanzi e Filippo Graziani con “Fuochi sulla collina”. Il festival chiuderà i battenti il 2 agosto, con “Le Nozze di Figaro” di W.A.Mozart, Orchestra Benedetto Marcello, Coro lirico d'Abruzzo, direttore Riccardo Casero – Maurizio Colasanti regia Alberto Paloscia, Opera Studio e Casting di Susanna Rigacci e Maurizio Colasanti.

Dopo il primo anno di attività del Cinema Garden, Guardiagrele ripropone il cinema d’estate con 6 appuntamenti in piazza San Francesco nei giorni di domenica 19, giovedì 23, giovedì 30 luglio, mercoledì 12, martedì 18 e lunedì 24 agosto.

Il cantautore guardiese Alfredo Scogna sarà impegnato il 12 luglio con la presentazione dei suoi inediti scritti durante il lockdown, il 1° agosto con il festival “La torre longobarda” e il 14 agosto con la presentazione del libro-Cd “Come se fosse l’ultimo istante”.

Anche quest'anno, ma in forma rinnovata, Guardiagrele, città natale di Modesto Della Porta rende omaggio al poeta dialettale con la rassegna “Modesta…mente. 82 anni senza Modesto Della Porta”, che parte il 23 luglio con l’omaggio al poeta nell'82esimo anniversario della sua scomparsa con le letture del Ta-pù, il 24 con una serata dedicata all’umorismo abruzzese con ‘Nduccio, Elia Iezzi e Domenico Turchi, il 25 con l’inaugurazione della “Passeggiata Modesto Della Porta” e il 26 con la presentazione di Marco Presutti del libro di Mario Palmerio “Modesto Della Porta. Il poeta dei disegni non riusciti”.

Il 31 luglio ci sarà la cerimonia di apertura della 50esima edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, che sarà aperta dal 1° al 23 agosto a Palazzo dell’Artigianato, organizzata dall’Ente Mostra.

Tra i moltissimi appuntamenti, si segnalano il 31 luglio “I giovani dall’amore all’odio”, con Alessandro Orsini, il festival di teatro per ragazzi “Pappappero”, diretto da Fabio di Cocco, che quest’anno si svolgerà nei giorni del 3, 9, 17, 19 e 23 agosto, con spettacoli e intrattenimenti per bambini e ragazzi.

Il 4 agosto Nunzio Fazzini (tenore), Paolo Angelucci (violino), Mauro D’Alfonso si esibiranno con “Un mare di musica”, il 5 Lilliana Rullo con lo spettacolo teatrale “La cura”, il 6 spazio a Michela Murgia con il suo “Don Giovanni” che debutterà il giorno precedente allo Sferistereo di Macerata.

Per i festeggiamenti l’8 agosto in piazza Garibaldi ci sarà la musica degli “Avion Travel con Peppe Servillo”, mentre il 12 agosto ci sarà la presentazione del libro del giornalista Rossano Orlando “Il sole di Passepartout. L’altra faccia del denaro, misura di tutte le cose” con Bruno Forte, Dino Mastrocola, Piero Anchino e Michela Auriti.

Per il periodo del Ferragosto, il giorno 13 l'appuntamento è con Fabrizio Bosso, con lo spettacolo “Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani Connections” mentre, tra le altre iniziative, sicuramente uno dei fiori all'occhiello di questo programma estivo è lo spettacolo di Lino Guanciale “Itaca…il viaggio” per la regia di Davide Cavuti, il 25 agosto. Chiude l’estate l’undicesima “Rassegna di teatro dialettale. Città di Guardiagrele”, prevista dal 26 al 29 agosto e curata dalla Fondazione San Nicola Greco.