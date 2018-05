I capolavori dell'arte abruzzese in 3d: la presentazione a Villa Frigerj

I capolavori dell’arte abruzzese in 3D e e il virtual tour dei principali musei dell’Abruzzo: un viaggio tra le tecnologie innovative applicate ai beni culturali. Sarà possibile viverlo giovedì alle 19 presso il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo Villa Frigerj a Chieti: un nuovo modo di vedere il passato attraverso un’ottica d’avanguardia che proietta antichi capolavori nel futuro.

A presentare i lavori conclusivi dell'innovativo progetto innovativo saranno la direttrice del Polo Museale dell'Abruzzo Lucia Arbace con Danilo Prosperi, Valentina Belfiore e Giulia Tortoriello.

Le opere custodite nei musei abruzzesi sono state oggetto di studio attraverso l’uso di tecnologie 3D, con scansioni e riproduzioni 3D digitali in alta definizione, virtual tour immersivi ed interattivi, utilizzo di visori 3D per la realtà virtuale, fino alla stampa 3D, raggiungendo massimi risultati sotto il punto di vista della qualità e della definizione dei modelli 3D prodotti. I lavori sono stati pubblicati sulle piattaforme globali SketchFab, Google Maps & Street View, e sul sito web istituzionale del Polo Museale dell’Abruzzo.

Dopo la presentazione nella biblioteca di Villa Frigerj giovedì ci sarà, come di consueto, l'apertura serale del museo fino alle 23 (ingresso: 2 euro). Il tema della serata sarà la scrittura: come si scriveva nell’Italia antica in generale e in Abruzzo in particolare? Come nascono gli alfabeti nelle varietà locali? Come venivano insegnati? Un viaggio tra oralità e scrittura.