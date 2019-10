Cerimonia di commemorazione del 76esimo anniversario della Rivolta Lancianese

In occasione del 76esima anniversario della Rivolta Lancianese del 5 e 6 ottobre 1943, l'amministrazione comunale della città di Lanciano, Medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza, e l'Anpi Lanciano sezione "Trentino La Barba", organizzano il seguente programma per i giorni da venerdì 4 a domenica 6 ottobre 2019.

Venerdì 4 ottobre

ore 09.30 Raduno nel Parco delle Memorie in via Maria Eisenstein

ore 10 Deposizione Corona al Monumento “Samudaripen” - I° anniversario dell’inaugurazione, Parco delle Memorie nei pressi di Villa Sorge, già campo di internamento ebraico di Lanciano. A cura del Comune di Lanciano, Ucri, Them Romanò, Anpi sezione di Lanciano "Trentino La Barba". Saranno presenti delegazioni di studenti delle scuole cittadine, istituzioni, enti e associazioni.

ore 17.30 Salone d’Onore “Benito Lanci”– Casa di Conversazione, convegno-dibattito “La destra in Europa e in Italia”, analisi del fenomeno e strategie di intervento, a cura di L’alrItalia, Il Piccolo Resto, Anpi Sez. Lanciano "Trentino La Barba" e Demos

ore 21 Teatro Comunale Fedele Fenaroli, 26esima cerimonia di premiazione concorso artistico internazionale Amico Rom, a cura dell'associazione Them Romanò.



Sabato 5 ottobre

ore 16.45 Raduno al sacrario dei Martiri Ottobrini del Cimitero di Lanciano

ore 17 Santa Messa nella Cappella del Cimitero celebrata da S.E. Mons. Emidio Cipollone

ore 18.30 Fiaccolata “Memoria per alimentare la Pace", in ricordo dei tragici eventi del 5 e 6 ottobre 1943, a cura di ANPI Sez. Lanciano "Trentino La Barba", ritrovo in Via dei Bastioni di fronte l’Istituto Suore Piccole Operaie. Itinerario: dal luogo del raduno verso Vico 7 dei Frentani, Largo D’Annibale, Via dei Frentani, Piazza Plebiscito, Corso Roma, Via Feramosca, Salita Arcivescovado, Largo dell’Appello, deposizione Corona d’alloro al Monumento a Trentino La Barba e conclusione fiaccolata. Durante il percorso saranno proposte letture e musiche.

Domenica 6 ottobre

ore 09.30 Raduno in Piazza Dellarciprete

ore 10.00 Deposizione Corona al Cippo del Col. Michele De Pasqua

ore 10.15 Corteo lungo Corso Trento e Trieste

ore 10.30 Deposizione Corona al Monumento ai Caduti in Piazza Plebiscito

ore 10.45 Deposizione Corona al Monumento in Piazza dei Martiri Lancianesi

ore 10.50 Allocuzioni | Canti degli alunni della Scuola Elementare "Eroi Ottobrini” e del coro dell'Istituto Superiore "De Titta-Fermi".

Alla solenne commemorazione parteciperanno, insieme alle delegazioni delle scuole di Lanciano, il Partigiano testimone della Rivolta Lancianese Giovanni Tritapepe, il prefetto di Chieti Giacomo Barbato, i familiari dei Partigiani caduti il 5 e 6 ottobre, i familiari delle vittime civili morte per rappresaglia, le massime autorità civili, militari e religiose, le associazioni combattentistiche, l’Alfiere della Repubblica Bernard Dika, la delegazione della Sez. Anpi di Centocelle e del Quadraro - Roma per il gemellaggio con l’Anpi Sez. di Lanciano "Trentino La Barba" e la delegazione in rappresentanza dei partigiani Rom e Sinti.



La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.