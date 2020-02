Tutto esaurito per Alessandro Preziosi che racconta il dramma di Van Gogh

Straordinario successo, ieri sera, per lo spettacolo "Van Gogh. L’odore assordante del bianco”, con Alessandro Preziosi, che ha fatto registrare l'ennesimo sold out della stagione al teatro Tosti di Ortona, diretto dalla Compagnia dell’Alba.

La serata è stata preceduta dall’aperitivo alla presenza di Preziosi. La Compagnia dell’Alba ha infatti accettato l'invito dell'associazione Adricesta Onlus – Associazione donazione ricerca italiana cellule staminali trapianto e assistenza: così, il consolidato

appuntamento con l’Aperitosti è diventato solidale con il ricavato andato in beneficienza al Centro di riferimento regionale di diabetologia pediatrica dell'ospedale SS. Annunziata di Chieti, diretto da Stefano Tumini, che è intervenuto all’evento che ha registrato un ottimo consenso. Il foyer era gremito di pubblico che ha potuto fare le foto con un gentilissimo e disponibilissimo Preziosi, autore di una magistrale interpretazione.

Lo spettacolo “Van Gogh. L'odore assordante del bianco” , Khora Teatro in co-produzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo, di Stefano Massini, regia di Alessandro Maggi, ha tenuto attenti gli spettatori del Tosti. Un’accoglienza del pubblico calorosa per uno spettacolo ambientato in una stanza di un manicomio con Van Gogh a dialogare con suo fratello Theo a cui racconta la sua disperazione, il suo ragionato tentativo di sfuggire all’immutabilità del tempo e all’assenza del colore alla quale è costretto.

Il sesto appuntamento della stagione di prosa è per il 20 marzo con “Mi amavi ancora” di Florian Zeller, regia di Stefano Artissunch, produzione Synergie teatrali con Ettore Bassi e Simona Cavallari. I biglietti possono essere acquistati al botteghino del Tosti il martedì,

mercoledì e venerdì 18.00/20.00, giovedì e sabato 10.30/13.00. Lunedì chiuso. È possibile acquistare anche online sul circuito Ciaoticket. Maggiori info allo 085.4212125.