Aeroporto d'Abruzzo pronto a volare su Torino e Milano Malpensa dall'estate

Tayaranjet, compagnia con sede in Bulgaria ma di proprietà siciliana, sarebbe pronta a insediarsi all’aeroporto d’Abruzzo e a garantire nuovi collegamenti.

Si è svolto oggi a Roma l’incontro tra una delegazione abruzzese guidata dall'assessore Regionale Mauro Febbo, con il presidente e il direttore della Saga Enrico Paolini, e Luca Ciarlini, e il presidete della compagnia aerea Di Grandi.

Al centro della riunione il possibile insediamento in base di un aeromobile e di alcune nuove rotte dall'aeroporto d'Abruzzo, tra cui Torino e Malpensa da iniziare ad agosto.

L'accordo potrebbe essere concluso a breve: disponibilità in tal senso ad accogliere nuovi voli è stata data dalla società che gestisce lo scalo abruzzese e dall’assessore Febbo. "Sarebbe molto importante per il turismo, ma soprattutto per il rilancio economico della regione" ha commentato quest’ultimo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un secondo incontro è stato fissato presso l’aeroporto d’Abruzzo per verificare e possibilmente concludere l’accordo con Tayaranjet.