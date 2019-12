Nuovo sito per l'aeroporto d'Abruzzo, che ora guarda oltreoceano: "Voli per New York e Toronto"

È stato presentato questa mattina il nuovo sito dell'aeroporto d'Abruzzo. Un'occasione per fare sul futuro dello scalo abruzzese, dove entro il 2022 saranno realizzati lavori di prolungamento della pista. Un intervento che consentirà di avere voli intercontinentali e transoceanici, come ha spiegato il presidente della Saga, Enrico Paolini, nell'illustrare il cronoprogramma dei lavori.

Già il 27 dicembre partirà il primo volo internazionale, quello per Abu Dhabi della Neos per Costa Crociere. Ma in futuro, ha anticipato Paolini, l'aeroporto Liberi punterà su voli settimanali per New York e Toronto.

Ma il primo passo per guardare oltreoceano è il nuovo volto del sito istituzionale dell'aeroporto, che sarà attivo nelle prossime ore. Il portale è stato rinnovato in modo da essere più fruibile e adattabile ai device di maggiore uso, come smartphone o tablet. Non sarà più solo un sito di informazioni, ma un modo per interagire con l'aeroporto e per promuovere la regione Abruzzo. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di effettuare il fast track per evitare i controlli e passare direttamente all'area partenze, ma anche la prenotazione della business lounge e del parcheggio auto.