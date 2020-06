Vacanze in Abruzzo: parte il progetto di promozione turistica legato al rilancio

Destinazione Abruzzo: parte il progetto promozione turistica legato al rilancio e alla ripartenza in sicurezza.

Le bellezze dell'Abruzzo verranno raccontante attraverso una vasta pianificazione sulle reti nazionali televisive (Rai e Mediaset) e su quelle regionali, in una capillare comunicazione sulle principali testate cartacee sia locali che nazionali, sulle testate on-line e sui social, spot sulle radio regionali e nazionali e su altri diversi mezzi. "Il primo spot tv andrà in onda domani sera (venerdì 12 giugno) su Rai Uno prima e durante l'intervallo della partita di coppa Italia tra Milan-Juventus" ha annunciato l'assessore regionale al Turismo Mauro Febbo.

"Il messaggio che si intende comunicare attraverso questa campagna - spiega - è quello di invitare a visitare e vivere una terra di cui ci s’innamora, dove fruire della natura, immergendosi in ambienti incontaminati, ricca di luoghi e tradizioni locali attraverso un’esperienza irripetibile. L’obiettivo è far comprendere al potenziale turista che in Abruzzo avrà la possibilità di scoprire in tutta sicurezza percorsi esperienziali inediti che lo condurranno a scoprire eccellenze ed itinerari del gusto, del paesaggio, dello sport e della vacanza attiva, della montagna, del benessere e della cultura. Attraverso questa campagna di comunicazione andremo ad approfondire ed quei luoghi incontaminati e suggestivi e pronti per accogliere turisti ed ospiti per trascorrere vacanze indimenticabili".

Tra parchi nazionali (lo storico Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise, e quelli del Gran Sasso-Laga e della Majella), un’area marina e costiera protetta (Torre di Cerrano), un parco Regionale (Sirente-Velino), oltre 30 riserve e oasi naturalistiche e la meravigliosa Costa dei Trabocchi l’Abruzzo si candida a luogo ideale dove trascorrere ferie in sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La campagna, realizzata da Adnkronos Comunicazione, è incentrato sullo “slittamento semantico” tra i termini “istanti” e “distanti”.