UBI Banca, i primi dati del 2019. "Erogati in Abruzzo finanziamenti per 55,5 milioni di euro"

"UBI Banca ha erogato nel primo trimestre del 2019 nella regione Abruzzo finanziamenti per 55,5 milioni di euro (+5%), di cui 34 milioni alle imprese e 21,5 milioni a famiglie e privati". Lo fa sapere la Ubi Banca, appunto, che due anni fa ha rilevato, tra le altre, anche la Carichieti. "Positivi i dati nel segmento privati - si legge nel comunicato - con 13,6 milioni di mutui erogati per l’acquisto della casa, 5,9 milioni di prestiti personali e oltre due milioni tramite cessione del quinto. Bene anche i dati sulla raccolta, cioè i risparmi che gli abruzzesi depositano in UBI Banca, cresciuti a 2,3 miliardi di euro (+1,8%), di cui 1,5 miliardi di raccolta diretta (+0,6%) e 811 milioni di raccolta indiretta (+4,2%)".

UBI Banca in Abruzzo è presente con una rete di 61 filiali e circa 120 mila clienti.

“La crescita dei finanziamenti concessi alle famiglie e alle imprese abruzzesi nel primo trimestre ha dichiarato Roberto Gabrielli, responsabile dell' macro area Marche - Abruzzo - confermano l’importanza che questa regione riveste per il nostro istituto ”