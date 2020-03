Troppa gente negli uffici postali: la denuncia della Cisl

Troppa gente in questi giorni si reca quotidianamente negli uffici postali di Chieti e dell'intero Abruzzo: un'affluenza non sempre dettata da motivi urgenti.

La Cisl SLP ha scritto al presidente dell'Anci per denunciare la situazione in un momento di crisi sanitaria.

"​La nostra attenta azione di monitoraggio, volta soprattutto a far sì che i nostri colleghi possano operare nel rispetto delle direttive in materia di sicurezza, evidenzia che gran parte degli utenti che affollano gli Uffici Postali, sono anziani e le richieste di operazioni riguardano soprattutto il pagamento di bollette e aggiornamenti della propria situazione di conto corrente o libretto di risparmio" ​​​​​​​​evidenzia il segretario interregionale Slp Cisl​​ Domenicantonio Giannattasio.

Lo stesso ricorda che "l’apertura degli Uffici Postali è subordinata ad un servizio essenziale che va garantito a tutti i cittadini ma, quanto da noi esposto, sottolinea come in un momento particolarmente complicato, la cittadinanza non abbia recepito il senso e magari approfitti dell’ufficio aperto per potersi concedere un momento di svago, mettendo però a repentaglio la salute dei lavoratori che rimangono così esposti ad un rischio enormemente elevato".

Per questo la SLP Cisl chiede all’Anci Abruzzo di coinvolgere i sindaci abruzzesi, affinché vengano adottate "in modo ufficiale iniziative volte a spiegare alla cittadinanza le modalità di fruizione del servizio, applicando ove necessario le sanzioni previste".

