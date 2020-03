Treni, due miliardi di euro per migliorare i collegamenti tra l'Abruzzo e Roma

Un progetto da quasi due miliardi di euro per migliorare i collegamenti ferroviari tra il Lazio e l'Abruzzo: è stato firmato ieri, nella sede del Ministero dei trasporti a Roma, tra Regione Lazio, Regione Abruzzo, Mit e Rete ferroviaria italiana. A siglare l'accordo il ministro Paola De Micheli, i governatori di Lazio e Abruzzo Nicola Zingaretti e Marco Marsilio e l'amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile.

L'obiettivo è la valutazione e la definizione di soluzioni per migliorare il collegamento ferroviario tra le città di Roma e Pescara e, in particolare, per il potenziamento della frequenza dei servizi tra Pescara e Chieti e per la velocizzazione dei servizi nella tratta Roma-Avezzano.

"Oggi c'è una situazione grottesca - ha ricordato Marco Marsilio - per arrivare da Roma a Pescara ci vogliono tre ore e 22 minuti nel tragitto più veloce, è come non avere il treno".

Per Zingaretti "questo accordo è importante perche' unisce due aree vicine in grande relazione economica e culturale. Lo scopo è muoversi meglio per essere piu' forti e competitivi".