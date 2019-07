Tre voli dall'aeroporto d'Abruzzo verso Caraibi e Dubai per chi sceglie una crociera

Arrivano tre nuovi voli dall'aeroporto d'Abruzzo per le destinazioni proposte dalla compagnia Costa Crociere. In particolare, da dicembre 2019, sarà possibile volare dallo scalo verso i Caraibi e Dubai.

I tre volisono inclusi nel servizio Fly&Cruise, che per prima Costa ha proposto ai sui ospiti, offrendo loro l’opportunità di raggiungere comodamente i porti di imbarco di Dubai e Guadalupa, partendo dall’aeroporto d’Abruzzo tramite voli charter Costa dedicati. Il programma comprende anche altri servizi esclusivi, come i transfer aeroporto/porto e viceversa e il trasporto del bagaglio dall’aeroporto alla cabina, per garantire massima comodità.



Il primo volo per Dubai è previsto il 6 dicembre 2019, per la crociera di 8 giorni a bordo di Costa Diadema negli Emirati Arabi e Oman, e sarà replicato sempre sullo stesso itinerario il 29 dicembre; il 29 febbraio 2020, invece, sarà la volta del volo verso i Caraibi destinazione Pointe a Pitre per la crociera di 8 giorni a bordo di Costa Favolosa.