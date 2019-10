Il teatino Amicone vince la finale regionale del Premio Cambiamenti con il bracciale che regola la temperatura

L'imprenditore teatino Luca Amicone rappresenterà l'Abruzzo alla finale nazionale del Premio Cambiamenti, organizzato dalla Cna. Stamani, a Pescara, si è tenuta la finale regionale della quarta edizione della competizione dedicata ai giovani imprenditori fautori di idee innovative, che guardano ai mercati globali, usando sapientemente anche materiali e strumenti della tradizione locale.

L'idea più innovativa d'Abruzzo, quest'anno, è quella di Amicone, che con la sua Termotag sas ha creato un bracciale da polso che regola la temperatura corporea. Il prossimo 28 novembre, presenterà il suo progetto a Roma, cercando di conquistare anche il primato nazionale. Il teatino ha preceduto la “Carvin engineering srl” di Vincenzo Di Nino e la “Let’s Webearable Solution srl” di Mauro La Rocca e Robert Manolea.

I tre progetti hanno ottenuto il più alto indice di gradimento al termine dalla selezione avvenuta nell’aula Federico Caffè della facoltà di Economia dell’università d’Annunzio: a decidere una platea di oltre 300 studenti, dopo una breve presentazione di durata uguale per tutti effettuata dai dodici concorrenti selezionati tra 69 candidature da una precedente scrematura effettuata da una giuria di esperti, tutti imprenditori e dirigenti del sistema Cna Abruzzo: Mirco Mirabilio, Linda D’Agostino, Paolo D’Amico, Gabriella Corona, Roberta Dell’Aguzzo e Ivano Lapergola. Il verdetto della giuria “popolare” è avvenuto – e non poteva essere altrimenti – attraverso un voto avvenuto via social, smartphone ed altre tecnologie avanzate: il gradimento degli studenti si è miscelato, con diverse proporzioni, a quello degli esperti.

Il vincitore si aggiudica un bonus da mille euro in servizi, in attesa di competere per i benefit della finale nazionale, tra cui il premio da 20 mila euro. Il suo progetto potrebbe essere destinato a rivoluzione l’utilizzo di strumenti di larghissimo consumo, come il riscaldamento o condizionamento dell’aria: attraverso l’applicazione al polso di un semplice bracciale in ceramica, infatti, la persona sarà in grado di poter stabilizzare la propria temperatura corporea, evitando così un uso abnorme di emissioni fredde o calde a seconda della stagione, a tutto vantaggio dell’ambiente.

"Ho messo a frutto questa idea progettuale nel mio soggiorno negli Stati Uniti – spiega Amicone, 40 anni, laurea in Scienze manageriali proprio a Pescara – dove ero andato a perfezionare la lingua. Ho osservato, soprattutto nella stagione estiva, un uso folle di condizionatori sparati “a palla”, ho studiato le proprietà della ceramica, e ho messo a punto questo brevetto, che stabilizza la temperatura corporea impedendo di usare in modo esagerato tanto l’aria fredda che quella calda".

Un dispositivo molto semplice, che per il momento sembra avere competitori importanti solo in America, e prospettive interessanti su tanti mercati, a partire da quello che si occupa di prodotti per la salute. Una applicazione – sia detto per inciso – che fa il paio con quella che un anno fa, sempre con la ceramica protagonista, consegnò la vittoria finale nazionale all’aquilano Massimiliano Falcone, pure lui impegnato a studiarne l’uso a fini scientifici, medici e sanitari.

Dopo Amicone, piazze d’onore per la “Carvin engineering srl” di Vincenzo Di Nino e la “Let’s Webearable Solution srl” di Mauro La Rocca e Robert Manolea. La prima si occupa dello sviluppo delle cosiddetta “visione artificiale” nel campo industriale; la seconda, invece, punta su un campo assai simile a quello del vincitore: l’utilizzo di indumenti particolarmente trattati per la trasmissione di dati relativi alla salute di chi li indossa.

Con loro, hanno proposto i rispettivi progetti anche “LF System Italia srl”; “Gianluca Nappo natural fashion”; “Palati a Spasso srl.”; “Liberha srl”; “Abruzzo Rural Property sas”; “Api Forge srl”; “Teknisolar srl”; “Amosa.Exe srl”; “Oleafit”; “Pendeche srl”. Alla manifestazione conclusiva del Premio Cambiamenti hanno preso parte, tra gli altri, il coordinatori nazionale e regionale del Premio, Luca Iaia e Silvio Calice, il presidente e il direttore regionale della Cna Abruzzo, Savino Saraceni e Graziano Di Costanzo, il presidente regionale dei Giovani Imprenditori di Cna, Luca Lecce.