Si cercano sponsor per il recupero e la riqualificazione del teatro Marrucino

La Deputazione Teatrale del Marrucino ha pubblicato un avviso per la ricerca di sponsorizzazioni finalizzate principalmente alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio culturale.

"L'obiettivo - si legge in una nota del direttore amministrativo, Cesare Di Martino - è quello di coinvolgere gli operatori economici privati nel processo di recupero e di riqualificazione del teatro di Chieti che, avviato da qualche anno con risorse proprie, potrebbe avere nuovo slancio con il concorso di operatori economici che vogliano contribuire a rendere sicuro e fruibile un simbolo e un patrimonio culturale della città di Chieti e dell'intera regione Abruzzo".

L'avviso è stato pubblicato sul sito www.teatromarrucino.eu nella sezione "lavora con noi" e sull'albo pretorio online del Comune di Chieti.

Si riferisce ai seguenti interventi:



• Realizzazione di lavori di sistemazione e di tinteggiatura del prospetto principale e del prospetto laterale del Marrucino con valore totale stimato di 54.000,00 euro + iva con una durata non superiore a cinquanta giorni lavorativi a seguito della comunicazione di avvio lavori sulla base della approvazione del progetto da parte del Mibact-Sabap-Abr;



• Ideazione, progettazione e installazione dell'impianto di illuminazione del prospetto principale del Marrucino con valore totale stimato di 9.000,00 euro +iva a con una durata non superiore a dieci giorni lavorativi;



• Lavori di rimozione e sostituzione di n. 132 poltrone di platea, del parquet e dei corpi di aerazione a terra con valore totale stimato di 70.000,00 euro + iva con una durata non superiore a trenta giorni lavorativi;

• Fornitura di 324 sedute dei palchetti in sostituzione delle attuali come da specifiche da concordare con la direzione della Deputazione Teatrale con valore totale stimato di 98.820,00 euro + iva.

I soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti potranno presentare alla Deputazione Teatrale proposte di sponsorizzazione tecnica o finanziaria anche per interventi non precedentemente indicati.