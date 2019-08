Teateservizi: Massimo Marchetti è il nuovo amministratore unico

Massimo Marchetti è il nuovo amministratore unico della società partecipata Teateservizi.

Nato a Chieti, è laureato in Economia e Commercio all'università “G. d’Annunzio”.

Revisore contabile con competenze in ambito amministrativo-societario e riguardo la normativa contabile degli enti locali e delle società partecipate, iscritto nel registro dei periti del tribunale di Chieti, il dottor Marchetti ha ricoperto vari incarichi quale: consulente tecnico d’ufficio per la valutazione dei tassi usurari presso il tribunale di Chieti; delegato per le vendite immobiliari; perito di valutazione aziendale.

Subentra al dimissionario Giovanni D’Amico e, come da previsione statutaria della società, resterà in carica per tre esercizi finanziari.