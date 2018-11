Spostamento terminal bus da Tiburtina ad Anagnina, Cna Abruzzo alla Raggi: "Decisione sbagliata"

L’annunciato spostamento dell’area della stazione Tiburtina a quella dell’Anagnina a Roma del terminal bus crea preoccupazione in Abruzzo soprattutto tra i pendolari che quotidianamente si recano nella Capitale ma anche tra chi raggiunge Roma per turismo, affari o altro. “Una decisione che preoccupa per i pesanti riflessi che potrà avere sulla mobilità delle persone, ma anche sull’economia della nostra regione, da sempre legata ai flussi quotidiani con la Capitale” commenta il presidente regionale di Cna Abruzzo, Savino Saraceni che invita l’amministrazione Raggi studiare un’alternativa meno penalizzante e proporre un sistema della mobilità in grado di far fronte alle esigenze di mobilità di chi arriva ogni giorno a Roma.

“Non è certamente nostro compito – prosegue il presidente della confederazione artigiana abruzzese – entrare nel merito di questioni che riguardano l’assetto della città di Roma. A noi preme solo ricordare che l’ipotesi prospettata, ovvero l’area della stazione Anagnina, è molto distante dal centro di Roma; che l’attuale assetto della linea A della metropolitana romana, così com’è, difficilmente sopporterebbe un flusso decuplicato di utenti; che una misura del genere scoraggerebbe l’uso dei mezzi pubblici per raggiungere Roma, con la conseguenza di riversare nella città un enorme flusso di auto, con danni all’ambiente e alla mobilità; che l’obsoleto sistema di collegamenti ferroviari tra l’Abruzzo e Roma non rappresenta alternativa alcuna alla modalità su gomma; che la stazione ferroviaria di Roma Tiburtina è uno dei maggiori hub dell’alta velocità”.