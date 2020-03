Spesa a domicilio: l'elenco degli esercizi che offrono il servizio

Un elenco di negozi che in questi giorni offrono il servizio di spesa a domicilio, suddiviso per città e paesi d’Abruzzo e aggiornato continuamente: è il servizio promosso dalla Confesercenti Abruzzo che, sul proprio sito web, (www.confesercentiabruzzo.it) ha aperto una sezione dedicata proprio alle aziende di diversi settori merceologici che stanno offrendo questo servizio.

“La richiesta di spesa a domicilio sta crescendo ogni giorno - spiega il presidente regionale della Confesercenti Daniele Erasmi - ed è giusto offrire ai cittadini i riferimenti dei negozi attivi su questo fronte: abbiamo avvertito forte il dovere, come associazione di categoria che rappresenta queste imprese, di offrire un servizio che faccia da raccordo fra consumatori e aziende, e che valorizzi l’enorme sforzo organizzativo che gli esercenti stanno mettendo in campo con senso di responsabilità e appartenenza alle proprie comunità. Mai come in questi giorni i cittadini stanno comprendendo il valore degli esercizi di vicinato e dei supermercati di città”.

Spesa a domicilio: i negozi a Chieti

Al momento sul sito di Confesercenti figura che in città sono tre gli esercizi commerciali a garantire il servizio

Piccola Salumeria Di Sipio Katia Via Gennaro Ravizza, tel. 3927236176

Orti frutti di più (anche farine e uova) Via Madonna degli Angeli 87, tel. 3281027363

Pietrangelo Beverage, alimenti e bevande, 3202662340

L’elenco viene aggiornato continuamente: le attività che vogliono essere inserite gratuitamente possono chiederlo scrivendo a Confesercenti anche via WhatsApp i propri dati (nome attività, settore merceologico, indirizzo e numero di telefono per gli ordinativi) al numero 3791195329.