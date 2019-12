Sole24Ore, qualità della vita: Chieti nella top ten per "giustizia e sicurezza"

La provincia di Chieti resta stabile al 52esimo posto nella graduatoria sulla qualità della vita in Italia ma sale al 10° posto per quanto riguarda giustizia e sicurezza (l’anno scorso era al 26esimo). Il risultato peggiore, in termini assoluti, è quello relativo a “Demografia e società”. Il calo più significativo, invece, si registra in “Affari e lavoro”, dove Chieti perde 27 posizioni.

Qualità della vita 2019: classifica città

Che cosa misura questa classifica? La qualità della vita 2019 è una versione extra large della tradizionale indagine del quotidiano sul benessere nei territori, su base provinciale: rispetto all'anno scorso, infatti, il numero di indicatori è aumentato da 42 a 90, divisi in sei macro aree tematiche che indagano altrettante componenti dello star bene. Le classifiche di tappa sono: "Ricchezza e consumi", "Affari e lavoro", "Ambiente e servizi", "Demografia e società", "Giustizia e sicurezza", "Cultura e tempo libero".

I risultati nelle 6 aree

A Chieti "oltre che nella sezione Giustizia e sicurezza", un balzo in avanti, rispetto al 2018, si registra anche in "Ricchezza e consumi" , dal 62esimo al 55esimo posto e "Ambiente e servizi" (dal 76esimo al 50esimo).

Performance negative, invece, si registrano "Demografia e società" dove Chieti perde 22 posizioni (75esimo posto), "Affari e lavoro" (dal 35esimo al 62esimo) e "Cultura e tempo libero” (da 46esimo a 55esimo).

Risultati Abruzzo

In Abruzzo la provincia di Chieti si piazza al secondo posto nella classifica generale: al primo c’è Pescara (43esima), terza è Teramo (56esima) e ultima L’Aquila (61esima).