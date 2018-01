Sevel di Atessa, è record per la produzione del Ducato

Nuovo record produttivo per la Sevel di Atessa che nel 2017 ha prodotto 298.813 furgoni Ducato. "Dati e numeri importanti", scrive in una nota la Fim-Cisl, "i quali confermano per l'ennesima volta il notevole impegno dei lavoratori Sevel e il loro importante contributo per la crescita dello stabilimento". La rsa della Fim aggiunge:

"Crediamo fortemente che lo stabilimento Sevel sia patrimonio degli abruzzesi e accogliamo con soddisfazione la proroga dei 417 ragazzi interinali, ma chiediamo che insieme al consolidamento produttivo si possa pensare a una stabilizzazione in tempi brevi. Uno degli obiettivi della Fim e' quella di valorizzare il piu' possibile il territorio che in questi anni ha visto la chiusa di stabilimenti e delocalizzazioni. Nella busta paga di febbraio i lavoratori percepiranno il premio di stabilimento con importi da definire".

In un incontro con la rsa di stabilimento e organizzazioni sindacali, la dirigenza Sevel ha comunicato che a gennaio 2018 ci saranno tre giorni di lavoro straordinario: sabato 20 (turno B), domenica 21 (turno C), sabato 27 (turno A).