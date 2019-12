Operai ex Blutec senza tredicesima a Natale: scatta lo sciopero

Sciopero di due ore alla fine di ogni turno, ieri e oggi, e, in assenza di risposte, di 8 ore su tutti i turni nella giornata di venerdì 20 dicembre alla ex Blutec in Val di Sangro. E intanto l'Usb che torna a denunciare la situazione lavorativa dei circa 200 operai dello stabilimento che lavora nell'indotto Sevel.

"L’incertezza e la scarsa comunicazione con gli operai la fanno da padrone, igiene e sicurezza sono ridotte a zero, non ci sono notizie sul pagamento del contributo una tantum assegnato ogni anno agli operai, oggi scopriamo (attraverso un comunicato di Ingegneria Italia) che anche la tredicesima e` a rischio per via di un’autorizzazione che tarda ad arrivare dal Tribunale di Torino, addirittura ancora non è dato sapere quando e per quanto ci sara` la chiusura collettiva per le feste natalizie (comunicazione gia` effettuata in altri stabilimenti)" fa sapere il sindacato.

"La decisione della RSU di proclamare lo sciopero nelle ultime 2 ore su ogni turno per tre giorni e di 8 ore per su ogni turno per venerdì ci vede concordi, - aggiunge - ma arriva troppo tardi. Questa mattina abbiamo partecipato a un’assemblea tra un nutrito gruppo di operai di fronte i cancelli dell’azienda: l’unica certezza che hanno i lavoratori e` la totale incertezza del futuro, incertezza figlia appunto di una gestione fallimentare che ci ha portati fino a questo punto.

Abbiamo sempre preteso che venisse rispettata la democrazia sindacale, pertanto stanchi di aspettare, oltre a confermare lo sciopero, pretendiamo che venga convocata subito un’assemblea retribuita (attingendo alle ultime due ore ancora disponibili) per fare chiarezza - chidue l'Usb Abruzzo - e per aprire un confronto onesto e trasparente con tutti gli operai della ex Blutec"