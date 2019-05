San Giovanni Teatino, pubblicato il bando alloggi di edilizia residenziale pubblica

A San Giovanni Teatino è stato pubblicato il bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibile sull'albo pretorio e sul sito del Comune www.comunesgt.gov.it.

"Attraverso il bando - spiega l'assessore alle politiche della casa Ezio Chiacchiaretta - i nostri uffici potranno formare la graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel comune di San Giovanni Teatino che si renderanno liberi nel periodo di validità della graduatoria: due anni, e comunque fino a

quando non sarà aggiornata, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo".

Le domande per essere inseriti nella graduatoria devono essere presentate utilizzando i modelli (allegato A e allegato A.1 del bando) disponibili presso l'Ufficio Politiche della Casa del Comune o scaricabili dal sito www.comunesgt.gov.it. La domanda va consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune oppure spedita con raccomandata postale a/r oppure inviata per pec all'indirizzo comunesgt@gov.it.

Il termine per la presentazione è l'8 luglio 2019. La scadenza è prorogata al 6 settembre 2019 per i lavoratori emigrati residenti nell'area europea ed al 6 ottobre 2019 per quelli residenti in paesi extraeuropei.

Le informazioni utili per la compilazione dei modelli possono essere richieste all'Ufficio Servizio Politiche della Casa in piazza Municipio n.18, alla mail affari.sociali@comunesgt.gov.it o telefonando allo 085.44446205.