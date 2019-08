Il Comune di San Giovanni Teatino vende la "Casetta dell'Ipercoop"

Il Comune di San Giovanni Teatino ha pubblicato l'avviso d'asta pubblica per la vendita della "Casetta dell'Ipercoop", l'immobile di proprietà comunale di 265 mq con una corte pertinenziale di circa 570 mq che sti trova in via Adige, all'interno delle aree a parcheggio del centro commerciale "Centro d'Abruzzo".

L'unità immobiliare è costituita da un fabbricato a un solo livello con due grandi vani (2 sale per attività sportive e ricreative con angolo bar) e locali di servizio (locali tecnici, 2 servizi igienici,

bagno disabili, spogliatoio, dispensa).

"Sono locali per esercizio sportivi - spiega il Comune - ma che grazie alla variata variazione urbanistica, possono essere trasformati ed adibiti ad attività commerciali/terziarie. Il prezzo di vendita a base d'asta al rialzo, di un importo minino non inferiore allo 0,5%, è d 322.210 euro.Il sopralluogo nell'immobile è condizione obbligatoria per la presentazione dell'offerta di acquisto. La richiesta va presenta con pec all'indirizzo comunesgt.pec.it o con mail a fabio.ciarallo@comunesgt.gov.it".

Per partecipare all'asta i concorrenti devono presentare l'offerta, secondo le modalità descritte nell'avviso all'Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni Teatino entro e non oltre le ore 12 di martedì 17 settembre 2019. L'asta pubblica, presieduta dal responsabile del Settore IV, si svolgerà alle ore 10 di giovedì 19 settembre .