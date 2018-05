Ripascimento sul litorale nord di Francavilla, spiaggia pronta per l'inizio dell'estate

Inizierà la prossima settimana e dovrebbe terminare per l'inizio dell'estate il ripascimento sul litorale nord di Francavilla al Mare, nel tratto dal confine con Pescara, per 700 metri in direzione sud. L'intervento si è reso necessario per risolvere i danni causati dal maltempo dell'inverno scorso. Il lavoro è stato finanziato con fondi concessi dalla Regione Abruzzo, per un importo di 185mila euro. Complessivamente verranno ridistribuiti 12.400 metri cubi di sabbia.

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'architetto del Comune Maurizio Basile. Oltre al ripristino degli arenili e dela linea di riva, attraverso la ridistribuzione delle sabbie in sito, è prevista anche la messa in sicurezza temporanea delle strutture civili e commerciali interessate dal rischio di contatto con le acque attraverso la ricostruzione di zone di spiaggia emersa. Le attività saranno effettuate da riva con macchine per il movimento terra e in mare con motopontone aspirante e refluente.

Entro la prossima settimana saranno avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori in argomento; la procedura dovrebbe concludersi entro 10/15 giorni. Il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, precisa che

gli uffici stanno lavorando alacremente affinché questo intervento possa trovare concretezza entro i primi di giugno, in modo da garantire una buona stagione per bagnanti ed operatori turistici. Ringrazio per il suo impegno e per la tempestività l'architetto Basile.

Soddisfatto Riccardo Padovano, presidente di Sib Confcommercio: