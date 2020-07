Rinnovato il Cda di IAM - Polo Automotive: Ranalli riconfermato presidente

Rinnovate le cariche del Consiglio di amministrazione di IAM – Innovazione Automotive e Metalmeccanica, soggetto gestore del Polo Innovazione Automotive.

Insieme alla conferma dei consiglieri uscenti, Massimo Casali, Francesco Marfisi, Giuseppe Ranalli, e Paolo Raschiatore, sono stati eletti Roberto Cipollone, Enrico Pisino e Marcello Vinciguerra. Il neo eletto Cda ha confermato la carica al presidente uscente, Giuseppe Ranalli, che ha saputo dare un’ulteriore spinta verso l’innovazione e la ricerca a tutte le aziende aderenti.

“Sono molto grato della fiducia confermata - ha sottolineato Ranalli - continuerò ad impegnarmi nella stessa direzione già intrapresa nel corso del mandato di presidente di IAM. Credo fortemente nella necessità di migliorare le competenze e la qualità, investire nella ricerca e in Industry 4.0 e cercare di rafforzare il made in Italy. Solo così – continueremo a dare prestigio e rilancio al sistema automotive, che in Abruzzo rappresenta il cuore pulsante e il motore dell’economia regionale”.