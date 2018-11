Finanziata la bonifica della ex discarica comunale di Fossacesia

La Regione Abruzzo, nell’ambito del Programma "Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud" (Settore prioritario "Ambiente") ha finanziato, per un importo di 1 milione 440mila euro, il progetto presentato dal Comune di Fossacesia per la bonifica della discarica dismessa, situata nei pressi del cimitero comunale.

Gli interventi sull’ex impianto comunale riguarderanno la delimitazione dell’area di discarica; la regimentazione delle acque piovane; l’asportazione del materiale inquinante; la realizzazione di opere di sostegno delle parti instabili; drenaggio perimetrale del corpo dei rifiuti; realizzazione del capping con il quale verrà coperta l’ex discarica. Le procedure per l’appalto dei servizi di progettazione saranno avviate appena verrà formalizzata la concessione del finanziamento.

Afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio: