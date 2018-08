La Regione finanzia la nuova palestra scolastica di Fossacesia da 1 milione e mezzo di euro

E’ stato inserito nel nuovo piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020 il progetto di realizzazione della nuova palestra scolastica nel Villaggio degli Studi di Fossacesia. Su 63 progetti ammessi in Provincia di Chieti, quello della nuova palestra scolastica di Fossacesia si è classificato al quinto posto della graduatoria generale. Il progetto prevede una spesa complessiva di 1 milione e 500 mila euro e si è orientato sulla creazione di una struttura sportiva dotata di campo regolamentare per la pallacanestro e la pallavolo, conformi alle vigenti norme Coni e ai Regolamenti delle rispettive Federazioni nazionali.

E’ stata prevista una tribuna per il pubblico che può ospitare fino a 200 posti a sedere, oltre a 50 posti in piedi, nonché 2 spogliatoi atleti/alunni, 2 spogliatoi per gli istruttori/insegnanti, un locale infermeria e servizi.

Dichiara l’assessore all’Istruzione Paolo Sisti:

Questo importante risultato è il frutto di una programmazione seria e mirata, che ci ha consentito in questi anni di realizzare scuole moderne e sicure, attingendo a finanziamenti pubblici messi a bando. La realizzazione ex novo della palestra consentirà di garantire l’ottenimento di elevati livelli qualitativi in termini di standard funzionali dei locali, degli impianti e delle strutture, in linea con le vigenti norma in materia di impiantistica sportiva e di sicurezza.

Dice il sindaco Enrico Di Giuseppantonio:

I nostri progetti hanno trovato accoglimento in tutti i bandi regionali e statali ai quali abbiamo partecipato, sia per l’edilizia scolastica sia in altri settori. I finanziamenti ottenuti sono il premio alla capacità di programmare e progettare lo sviluppo della nostra città. In questi anni abbiamo predisposto numerosi progetti da candidare all’occorrenza anche ad altri futuri bandi di finanziamento. La nuova palestra scolastica arricchirà di una struttura importante il Villaggio degli Studi, che sta prendendo forma in Viale San Giovanni in Venere.

La graduatoria del Servizio Edilizia Sociale della Regione Abruzzo è valida per il triennio 2018/2020. Con la redazione del progetto definitivo, che è in via di completamento, matureranno i presupposti per l’erogazione concreta del finanziamento da 1 milione e mezzo di euro per la pubblicazione della gara d’appalto e per la realizzazione della nuova palestra scolastica.