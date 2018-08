La Di Fonzo spa ha davanti altri 32 anni di viaggi: prorogata la durata fino al 2050

Nel corso dell’assemblea dei soci che si è riunita a Vasto, gli azionisti della Donato Di Fonzo & Fratelli S.p.A. hanno deliberato all’unanimità la proroga della durata della società per azioni fino al 31 dicembre 2050.

Soddisfatto il presidente Alfonso Di Fonzo:

Sono veramente onorato di aver centrato questo obiettivo con l’unanimità dei consensi. Ringrazio il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, nella persona del presidente Cesario Zaccardi, e il consulente Francesco Pietrocola, con i quali condividere equamente i meriti di questo risultato. Ringrazio altresì gli azionisti per aver creduto nel progetto, in questo periodo storico estremamente delicato, che ci vede impegnati su più fronti: da una parte la gestione della riforma del trasporto pubblico locale, con il passaggio, che avverrà a fine 2019, dalle concessioni di linee singole alle gare di appalto per interi bacini territoriali; dall’altra, la sfida pressante delle linee a lunga percorrenza, settore in cui subiamo l’espansione di grossi gruppi esteri finanziari, che mirano ad annientare la concorrenza con l’obiettivo di instaurare una vera e propria situazione di monopolio, per poi imporre ben altre tariffe.

Il progetto presentato all’assemblea dei soci si fonda sulla continuità della linea di gestione e sulla storia dell’azienda famigliare, che ha superato le difficoltà di oltre cento anni di attività ininterrotta, comprese quelle di due guerre mondiali.

La storia è fonte di energia preziosa per l’azienda e la nostra famiglia rappresenta un elemento di coesione unico. Per l’azienda, la storia può costituire una stella polare per indirizzare la strategia nel tempo, per motivare i collaboratori, per aggregare talenti sempre nuovi, familiari e non, e per attrarre altri stakeholder, dalle aziende partner ai clienti finali, agli istituti di credito e al territorio. D’altra parte non è una storia qualsiasi: è la storia dei nostri nonni, dei nostri genitori. Sono le nostre radici, affettive prima che aziendali.