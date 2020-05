La Regione e Trenitalia preparano promozioni per favorire gli spostamenti nella fase 2

Promozioni sui treni per l'estate e l'autunno, così da favorire gli spostamenti in sicurezza per lavoro o per svago, quando ce ne sarà la possibilità.

Il sottosegretario alla presidenza della Regione, Umberto D'Annuntiis, ha spiegato che "l'ente ha avviato da qualche settimana un confronto con Trenitalia, per garantire, sin dall'avvio della fase 2, un servizio di trasporto ferroviario efficiente e in totale sicurezza per l’utenza".

Oltre alle promozioni già previste, sono allo studio ulteriori forme di promozione che prevederanno innovative forme di abbonamenti per la clientela pendolare.

Insieme alle proposte già attivate "Plus 3/5 giorni e Promo Viaggia con me", dal 14 giugno al 27 settembre, ci saranno altre promozioni, indicate di seguito.