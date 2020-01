Presentato a Chieti il convegno: “Infrastrutture e Territorio - il rilancio dell’Industria e delle Costruzioni”

È stato presentato questa mattina in conferenza stampa il Convegno organizzato dai Giovani Imprenditori di Ance e di Confindustria Chieti Pescara che si terrà mercoledì 31 gennaio, alle ore 15, al Teatro Marrucino in Chieti. Ance Giovani Chieti e i Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti-Pescara hanno illustrato il programma dell’evento e come intendono favorire e promuovere, alla presenza di qualificati ospiti di fama nazionale ed internazionale, una riflessione mirata ed approfondita sulle tematiche di industria e costruzioni legate alle infrastrutture, ma anche sulle possibili relazioni tra queste ed i principali attori di un processo di pianificazione ampio, partecipato e di intervento trasversale.

All’incontro di presentazione sono intervenuti Manuel Carlo Pantalone, Livio Di Bartolomeo componenti GIE (Giovani Imprenditori Edili) Ance Chieti e GI Confindustria Chieti Pescara, Paolo De Cesare Presidente GIE Ance Chieti, Federico De Cesare Presidente GI Confindustria Chieti Pescara e Samuele Testone consigliere Gie Ance Chieti.

"Focus del nostro evento - ha dichiarato Paolo De Cesare, Presidente Ance Giovani Chieti - è l’impoverimento della dotazione infrastrutturale iniziato molto tempo fa. L’Abruzzo è strozzato dall’emergenza dell’A14. Queste ed altre criticità verranno sottoposte al vaglio del nostro ospite Salvatore Margiotta, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

Sui problemi legati alla viabilità sulle strade, Paolo De Cesare ha aggiunto: "Dobbiamo ricordarci sempre che riammodernare le infrastrutture e mettere in sicurezza il Paese è un obiettivo primario per tutti i cittadini ma anche per tutto il settore delle costruzioni e dell’indotto che ha un grande impatto sull’economia del nostro Paese".

Dell'obiettivo dell'incontro ha parlato Federico De Cesare, Presidente del gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Chieti-Pescara:“Bisogna riportare l’attenzione dei media e del dibattito politico sulla delicata questione del deterioramento delle “infrastrutture di base”, quali strade, reti ferroviarie, scuole, ospedali. Vi invito a partecipare all’evento - ha aggiunto Federico De Cesare - poiché ascolteremo numerose voci di economisti, politici e rappresentanti delle istituzioni che daranno un quadro dell’Abruzzo di ieri di oggi e di domani”.