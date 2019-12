2mila euro per il pranzo di Natale della diocesi Chieti-Vasto dalla Regione Abruzzo

Un contributo di duemila euro per sostenere l’organizzazione del pranzo di Natale organizzato dalla Caritas dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto è stato deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale lo scorso 20 dicembre 2019 su richiesta della stessa Caritas di Chieti-Vasto.

“Abbiamo deciso con favore di contribuire a questa meritevole iniziativa dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto – spiega il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri – Un momento in favore delle persone in grave disagio e difficoltà che ha consentito a numerose persone di ritrovarsi nella mensa diocesana di Vasto per trascorrere serenamente il Natale. La nostra idea di Abruzzo si lega perfettamente con questi momenti di solidarietà e condivisione delle nostre radici cristiane”.

Un piccolo ma importante sostegnocondiviso anche dal consigliere segretario Sabrina Bocchino: “Sono ancore molte le persone che soffrono in Abruzzo – aggiunge l’esponente della Lega – e che grazie al lavoro della Diocesi e dei numerosi volontari hanno potuto trascorrere insieme un momento importante come il Natale. Non possiamo che ringraziare l’Arcidiocesi di Chieti-Vasto e tutte le persone che hanno partecipato all’evento per il lavoro quotidiano che svolgono sulla città di Vasto e in generale in ogni angolo della nostra Regione. Il nostro auspicio è che queste persone riescano ad uscire da queste situazioni di sofferenza ed emarginazione, per questo come legislatori regionali seguiamo con attenzione queste problematiche”.