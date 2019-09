Pizzoferrato, il sindaco vuole ricomprare l'hotel Delberg: "Facciamone un albergo di comunità"

Si riapre a Pizzoferrato la partita per l'acquisto dell'hotel Delberg: 98 stanze, in vendita a 1,2 milioni. Il Comune vuole farne un albergo di comunità e rilanciare, così, il turismo.

L'albergo è il cuore di una grande speculazione edilizia degli anni passati che mirava agli impianti di Roccaraso (L'Aquila): 1.400 case, 40 ettari che possono ospitare fino a 5 mila persone.

''Turismo intelligente e ragionato, le nostre aree interne non possono vivere di altro, non possiamo che investire nel turismo" sottolinea il sindaco Palmerino Fagnilli ricordando che qui in estate si raggiungono 3 mila persone.

"Acquistando l'albergo - ha aggiunto - possiamo bonificare l'intera zona, dare lavoro a oltre 40 persone, riportare a casa il nostro chef stellato Massimo Pasquarelli, rifare la spa, il campo da calcio per i ritiri dei club di serie A, diventare una specie di Brunico".

La lezione più importante arriva dalla tragedia di Rigopiano. "Ci ha insegnato che la montagna va rispettata e guidata sempre di più dall'interesse pubblico''conclude il sindaco.