Chieti non perde il liceo artistico: domani partono i lavori all'ex Ciapi

Partono domani (lunedì 6 agosto) i lavori di ristrutturazione nella struttura dell'ex Ciapi a Chieti Scalo che diventerà la nuova sede del liceo artistico di Chieti, scuola che ospita circa 250 studenti. Si tratta di un risultato importante e per nulla scontato, dal momento che sembrava difficile trovare una soluzione per la scuola superiore teatina, che all’ inizio dello scorso anno scolastico aveva dovuto rinunciare alla sua storica sede di via D’Aragona a causa del crollo di un solaio

e della mancanza di sicurezza nelle aule.



Gli studenti, il corpo docente e la dirigente scolastica hanno fatto sentire più volte la loro voce durante l’anno scolastico, che hanno proseguito divisi in più sedi, dove era praticamente impossibile realizzare al meglio i laboratori artistici eccellenza del liceo.



Si è avuto il rischio concreto che la scuola chiudesse e, soprattutto, che fosse trasferita in un’altra città. Ma oggi questa ipotesi è stata scongiurata.

Commenta il consigliere comunale del Pd Alessandro Marzoli: