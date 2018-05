A Paola Bucciarelli il premio Maja Donna d’Abruzzo 2018

Assegnato alla dottoressa Paola Bucciarelli, funzionaria dell’Unione Europea, il premio Maja - Donna d’Abruzzo 2018, istituito dalle Acli provinciali di Chieti.

Il premio, alla sua seconda edizione, è riservato alle donne abruzzesi che, come recita il regolamento del premio,

si sono distinte nei seguenti settori: professione, impresa, lavoro, famiglia, volontariato, arte, sport e attività sociali.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 12 maggio, alle ore 10.30, nella sala Cascella della Camera di commercio di Chieti, in piazza Vico, alla presenza di autorità civili e religiose.

La manifestazione sarà aperta dal saluto del presidente provinciale delle Acli, Mimmo D’Alessio, e dalla prolusione del dottor Stefano Tassinari, vice-presidente nazionale delle Acli, sul tema “Donne: storia di successi”.

Nel corso della cerimonia verrà consegnato anche il premio speciale “Coltiva il talento”, assegnato quest’anno alla scuola primaria dell’istituto comprensivo 2 di Chieti, che sarà rappresentata dalla sua orchestra di fiati, diretta dal maestro Fabio D’Orazio. Sarà presente la dirigente scolastica Giovanna Santini. Al termine della cerimonia, verrà inaugurata la mostra “Io non spreco”, realizzata dalle Acli di Chieti e allestita nel palazzo della Provincia, in corso Marrucino.

La scelta della data per la cerimonia di premiazione non è casuale, come spiega il presidente D'Alessio: