Come riconoscere un'azienda di successo: nasce l’osservatorio dell’ecosistema innovativo

È nato l’Osservatorio dell’ecosistema innovativo delle aziende di Chieti e Pescara, un progetto voluto da Confindustria per il monitoraggio di competenze e innovazioni aziendali che avrà un impatto anche per la ripartenza economica dell’intero territorio.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Federmanager Abruzzo e Molise e promosso da Fondirigenti, verrà portato avanti da Explò, spin off dell’università d’Annunzio di Chieti Pescara.

Punta sulla valorizzazione del capitale umano impegnato nello sviluppo innovativo e ad accendere i riflettori sui fattori che determinano il successo delle aziende. L’osservatorio si avvarrà di una web app consultabile dalle aziende, attraverso cui si potranno individuare potenziali partner, avviare collaborazioni, sfruttare sinergie e investire in innovazioni di interesse comune: un mezzo per mappare l’ecosistema locale e favorire incontri tra le stesse imprese e i diversi portatori d’interesse.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una video-conferenza alla quale ha preso parte anche il rettore dell’Ud’A, Sergio Caputi. “L’università d’Annunzio – ha detto quest’ultimo - come tutti i più importanti Atenei del mondo, pone tra i propri fini istituzionali la valorizzazione e il trasferimento della ricerca al sistema produttivo. Il nostro Ateneo favorisce la costituzione di organismi aventi come scopo la valorizzazione e l'utilizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca in contesti innovativi e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, in particolare la creazione di spin off accademici”.

“È la prima volta che in Abruzzo viene promossa un’iniziativa strategica di Fondirigenti, nata dall’intuito delle parti sociali Confindustria Chieti Pescara e Federmanager Abruzzo e Molise che hanno colto nell’innovazione la chiave per un cambiamento culturale delle aziende del territorio - ha affermato il presidente di Confindustria Chieti-Pescara Silvano Pagliuca - in questa fase di ripartenza dell’economia Confindustria scende in campo per affiancare i manager e i dirigenti delle imprese nella conoscenza della loro maturità digitale con l’obiettivo di tracciare insieme un nuovo scenario di sviluppo. Una nuova sfida che con un grande lavoro di squadra, con persone competenti, permetterà di identificare i settori più innovativi che meriteranno nuovi e maggiori investimenti, un’occasione all’insegna dell’innovazione di pensiero, vero pilastro per affrontare in modo diverso e migliore, la sfida che ci attende”.