Arrivano altri 300 mila euro per la biblioteca De Meis: primo lotto terminato entro fine anno

Arrivano altri 300 mila euro per la ex biblioteca De Meis e sarà così possibile terminare entro l'anno i lavori per il primo lotto. I fondi arrivano da un disciplinare sottoscritto dalla Provincia, con cui la Regione Abruzzo concede all'ente un finanziamento aggiuntivo per il progetto di riqualificazione e allestimento della struttura in piazza Templi Romani, per restituire alla città un edificio storico da adibire ad attività culturali.

I 300 mila euro fanno parte di fondi Par Fsc e comprendono 150 mila euro provenienti da relative economie e altrettanti da una rimodulazione dei progetti finanziati deliberazione Cipe n 35/2005 sbloccata dall’ex giunta regionale.

Il finanziamento verrà utilizzato per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento del 1° Lotto, specificamente lavori di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato esistente da cui è esclusa la Torre Libraria in quanto non oggetto di interventi.

Il presidente Mario Pupillo assicura la volontà di