Tante aziende da tutta Italia al salone del vino artigianale d'Abruzzo

Anche quest'anno, con l'arrivo della primavera, torna l'appuntamento con Naturale, il primo salone del vino artigianale in Abruzzo.

Lo splendido Convento di San Giovanni a Capestrano (Aq) è pronto ad accogliere nuovamente, dal 12 al 14 maggio 2018, numerose aziende vinicole e una piccola selezione gastronomica di qualità.

La VII edizione vedrà la partecipazione di nuovi produttori, accanto a quelli la cui presenza a Naturale è ormai consolidata, oltre che inediti seminari e degustazioni con autorevoli relatori. Un viaggio nel mondo del vino, fatto di assaggi liberi, degustazioni guidate e conferenze. Una rassegna di grandi vini, unici come le annate, i territori e i vignaioli che li producono e un incontro tra persone, una festa che accoglie tutti.

Quest'anno Naturale vedrà la partecipazione di circa 50 produttori provenienti dall’Italia e la presenza di numerose etichette europee.



L'evento si propone di andare “oltre il bicchiere” perché l’assaggio è importante ma svanisce facilmente se non si conosce ciò che vive attorno ad un vino bevuto. Ecco quindi che si è deciso di coinvolgere autorevoli figure come Sandro Sangiorgi (nel vino da 30 anni, è tra i fondatori dell’associazione Arcigola divenuta in seguito Movimento Slowfood e fondatore e direttore di Porthos Edizioni, una voce unica nel panorama editoriale di settore), che con il Salone collabora ormai da 3 edizioni,Armando Castagno(giornalista, degustatore e scrittore) edGaetano Saccoccio (degustatore e giramondo).

Il programma

L’evento prenderà forma con orari diversi durante le tre giornate: il sabato dalle ore 12 alle 20, la domenica dalle ore 12 alle 20 e il lunedì dalle ore 10 alle 16. La giornata del lunedì è rivolta principalmente alla presenza degli operatori del settore, che potranno usufruire dell'ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione.

Naturale è organizzato dall’associazione culturale aquilana DinamicheBio nelle persone di Paolo Quaglia, Luca Paolo Virgilio e Benedetta Mastri, con il patrocinio del Comune di Capestrano.