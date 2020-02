Mercatone Uno, lavoratori in Regione incontrano l'assessore Fioretti

Lavoratori a colloquio con l'assessore regionale al lavoro Piero Fioretti per tenere alta l'attenzione sulla vertenza Mercatone Uno, che in Abruzzo ha tre punti vendita - di cui uno a San Giovanni Teatino - con circa cento dipendenti in cig a 400 euro al mese, la metà di quanto previsto dal contratto sottoscritto.

Inoltre il 23 maggio dovrebbe finire la cassa integrazione.

Una situazione "complessa" che, come sostiene la Filcams Cgil, potrebbe tornare ad una dimensione territoriale coinvolgendo dunque le istituzioni locali nel tentativo di trovare una soluzione ad un problema cui, comunque, gli ex dipendenti cercando di guardare fiduciosi.

"Vogliamo fare sentire la nostra voce - dice Nerina Alonzo, rappresentante sindacale Filcams Cgil ed ex dipendente del Mercatone Uno - e fare interessare tutti gli attori locali, non ultimi i presidenti della Provincia e i sindaci perchè ogni possibilita non venga lasciata indietro. Se i commissari non riescono a trovare una soluzione nazionale per tutti i punti vendita, allora costituiamo un tavolo nazionale con tutte le sigle sindacali, con i lavoratori e magari con gli stessi commissari e non lasciamo intentata ogni via perchè pensiamo che delle soluzioni si possano trovare".

Al problema generale si unisce quello della cassa integrazione.