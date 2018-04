Mercato immobiliare: affitti a Chieti tra i più economici in Abruzzo

Chieti fa registrare segnali di ripresa nel mercato immobiliare. Con i prezzi delle case e degli affitti che, in controtendenza rispetto al resto della regione, seguono un trend positivo di risalita. È quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio di Immobiliare.it a proposito del capoluogo teatino.

Chieti la città più economica per gli affitti

Secondo l’Osservatorio, l’Abruzzo rimane una delle regioni più economiche per quanto riguarda gli affitti. Il canone medio mensile per un bilocale è di 389,40€, un dato che fa segnare il +0,5% su base annua. Solo in Calabria, Molise e Sicilia i prezzi sono più bassi. E Chieti, per quanto riguarda gli affitti, è a sua volta la città più economica della regione. A fine 2017, infatti, il prezzo richiesto per affittare una casa a Chieti era pari a 5,06€ al metro quadro, poco meno di Teramo (5,40€) e nettamente dietro a L’Aquila (6,49€) e Pescara (7,28€). Chieti fa però registrare un aumento del 3,1% nei prezzi degli affitti, il dato migliore di tutta la regione. E proprio il mercato degli affitti sta attirando sempre maggiore interesse da parte degli italiani: nell’ultimo anno la domanda è cresciuta del 2,9% e, secondo l’ad di Immobiliare.it Carlo Giordano «ci stiamo avvicinando a una mentalità più vicina al Nord Europa. Solo nove giovani su cento sono proprietari della casa in cui vivono e la scelta di un immobile in locazione non è più percepita come una rinuncia, ma come una scelta consapevole, mossa in particolare da una sempre maggiore mobilità legata al lavoro».

Per quanto riguarda gli acquisti di immobili Chieti ha fatto registrare nel 2017 un aumento dei prezzi dello 0,4%, anche in questo caso in controtendenza rispetto al resto della regione. Sia a Pescara (-2,9%) che a L’Aquila (-1,1%) e Teramo (-0,1%) i prezzi sono scesi. Nella città teatina la media al metro quadro per l’acquisto di un immobile è di 1.395€, terza città dell’Abruzzo dopo Pescara (1.817) e L’Aquila (1.647).